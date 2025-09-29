menu hamburguer
CORI aprova revisão orçamentária de 2025 do Corinthians por unanimidade

Gestão de Augusto Melo esperava superávit ao fim deste ano

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
21:56
Parque São Jorge
imagem cameraCORI se reuniu na noite desta segunda-feira (29) (Foto: Divulgação/Corinthians)
O Conselho de Orientação do Corinthians (CORI) aprovou por unanimidade a revisão orçamentária do clube durante a reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (29), no Parque São Jorge. O próximo passo é o encaminhamento do texto para o Conselho Deliberativo, que deverá votar o documento em breve.

A revisão é considerada urgente pelos membros do CORI, diante do déficit de R$ 60,227 milhões registrado no primeiro semestre de 2025, bem acima do superávit de R$ 2,349 milhões previsto inicialmente no plano elaborado pela gestão de Augusto Melo.

O texto da revisão orçamentária será encaminhado para o Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por Romeu Tuma Jr., que irá analisar o documento e, se aprovado, colocará a proposta em votação para os conselheiros.

Interlocutores ouvidos pelo Lance! avaliam que a revisão orçamentária de 2025 é uma medida urgente, a ponto de ter prioridade sobre outras pautas do CORI. A justificativa é que o plano elaborado por Pedro Silveira, então diretor financeiro na gestão de Augusto Melo, não passou por revisões nem contou com contribuições de outros setores do clube, o que, na visão desses membros, tornava seu cumprimento praticamente inviável.

Romeu Tuma Júnior se desculpou com torcedores (Foto: Guilherme Amaro)
Revisão orçamentária será analisada pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, presidido por Romeu Tuma Jr. (Foto: Guilherme Amaro)

Gastos do Corinthians

No primeiro semestre, ainda sob a gestão de Augusto Melo, o Corinthians registrou despesas líquidas de R$ 424,9 milhões, valor 29% acima dos R$ 329,3 milhões previstos no orçamento. O principal aumento ocorreu nos gastos com pessoal, que alcançaram R$ 298,6 milhões, cerca de 36% a mais do que os R$ 219,2 milhões projetados.

Durante a gestão Augusto Melo, a dívida do Corinthians teve um salto de R$ 1,9 bilhão, no começo de 2024, para aproximadamente R$ 2,6 bilhões, no fim do primeiro semestre de 2026.

