Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Em jogo hoje, o Corinthians recebe o Athletico-PR (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Corinthians encara o Athletico-PR pela 30ª rodada Campeonato Brasileiro, em jogo adiantado devido aos jogos da Copa do Brasil, que irão acontecer no final de semana. Pelo primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Premiere.

Confira as informações do jogo do Corinthians hoje (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Corinthians chega para o jogo de hoje após ter empatado seu último jogo do Brasileirão, antes da paralisação do campeonato pela data Fifa. Na ocasião, o Timão somou um ponto após o placar de 1 a 1 contra o Internacional. Nos seus últimos cinco jogos, a equipe comandada por Ramón Díaz tem duas vitórias, duas derrotas e um empate, o que deixou o time paulista na 18ª posição da competição, com 29 pontos.

Já o Athletico-PR vem para esta partida após perder para o Botafogo pelo placar de 1 a 0, mesmo jogando diante de sua torcida. O time paranaense caiu muito de rendimento nesta temporada, amargando até o momento a 15ª colocação do Brasileirão, com 31 pontos somados. Nas últimas cinco partidas, o Furacão tem três derrotas e dois empates, vencendo pela última vez apenas em julho, quando venceu o Cuiabá por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Athletico-PR (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x Athletico-PR

Brasileirão Série A - 30ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro, 20h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Corinthians e Athletico-PR

Corinthians

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto - Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques: Ruan Oliveira, Ryan, Maycon e Palacios (Lesionados).

Athletico-PR

Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel (Marcos Victor); Cuello, Gabriel, Erick e Fernando; Zapelli (Christian), Canobbio e Pablo (Mastriani) - Técnico: Lucho González.



Desfalques: Kaique Rocha e Madson (Suspensos).