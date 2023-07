Matheus Araújo está liberado para defender o Corinthians contra o Newell's Old Boys, nesta terça-feira (1), pela ida das oitavas de final da Sul-Americana. Após revisão solicitada pela diretoria do Timão, a Conmebol reconheceu um erro de identificação e anulou a suspensão do meia, expulso no jogo de volta dos playoffs da competição, contra o Universitario-PER.