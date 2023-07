Quando voltou ao Brasil, em 2021, após três temporadas jogando na China, Róger tinha o objetivo de se tornar um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e só deixar o país novamente rumo à Europa, de preferência para um grande clube do Velho Continente. No entanto, o jogador não imaginava que receberia uma oferta tão gorda financeiramente como a de agora. A equipe catari acena com a possibilidade de pagar o triplo do salário atual a Guedes e ainda liberá-lo do pagamento de impostos, o que aumentaria ainda mais a margem de ganho do atleta.