Neste moldes, o Ceará vai assumir uma dívida que o Corinthians possuia com São Bernardo e Joinville pela contratação do jogador, que aconteceu em março. O Timão havia se comprometido a pagar R$ 1 milhão à vista mais dez parcelas de R$ 500 mil, que totalizam R$ 6 milhões pela compra do atleta. A equipe do ABC Paulista teria direito a 90% do valor, sendo os outros 10% dos catarinenses. Ambos, no entanto, nunca receberam quantia alguma referente à operação.