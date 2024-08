Como bloqueios na Justiça podem afetar o Corinthians na busca por reforços

Augusto Melo, presidente do Corinthians (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 11:54 • São Paulo (SP)

Com a proximidade do término da janela de transferências, o Corinthians possui pressa para reforçar o ataque. No entanto, bloqueios na justiça podem afetar os planos do clube, que ainda sofre com problemas no fluxo de caixa.

Devido a processos judiciais movidos pelo empresário André Cury, a Justiça de São Paulo bloqueou uma porcentagem da venda de Wesley ao Al-Nassr. Com isso, o clube saudita terá que depositar em juízo R$ 14 milhões para conseguir a liberação do atleta junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O montante corresponde a dívidas relativas a direitos de imagem da instituição com alguns ex-atletas do clube agenciados por Cury, como Ederson, Cazares e Otero. O Corinthians tentou recorrer da decisão, mas o pedido não foi acatado pelos órgãos competentes.

A quantia retida pode dificultar as tratativas com Arthur Cabral, alvo da diretoria no mercado. O Corinthians tenta a liberação por empréstimo com obrigação de compra ao término do período. Após ter a primeira investida negada, o clube melhorou o fluxo de pagamentos e atendeu algumas exigências da equipe portuguesa em relação as gatilhos para aquisição em definitivo.

Bloqueios na justiça podem atrapalhar negociações do Corinthians com o atacante Arthur Cabral, atualmente no Benfica (Foto: Reprodução)

A negociação é tratada com cautela pela direção por entender que a transferência é custosa. Outro empecilho é a data limite para inscrição de novos atletas, que se encerra no dia 2 de setembro, ou seja, em menos de uma semana.