Com treino físico e tático, Corinthians segue preparação para encarar o Grêmio

O Corinthians deu sequência na manhã desta quinta-feira (5) à preparação durante a Data Fifa. O elenco trabalhou no CT Dr. Joaquim Grava de olho no jogo contra o Grêmio, que acontece no dia 12, às 20h, na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As atividades começaram no Campo 1, com um trabalho de força comandado pela equipe de preparação física. Depois, os jogadores participaram do aquecimento e de um exercício de ataque contra defesa em superioridade numérica.

No Campo 2, o técnico Dorival Júnior conduziu uma atividade tática de enfrentamento, ajustando posicionamento e movimentações. Para encerrar, os atletas realizaram complementos específicos por posição.

O treino contou novamente com a presença de jovens das categorias de base do clube: os goleiros Cadu (2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e os atacantes Gui Negão (2007), Kauê Furquim (2009) e Nicollas (2008).

O preparador físico Celso Rezende avaliou de forma positiva a pausa na competição.

— Este período caiu como uma luva para nós, até porque nós temos jogadores que estão voltando de lesão, que precisam de um cuidado maior, e também estamos aproveitando para melhorar a capacidade física de alguns atletas — afirmou à Corinthians TV.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira (6), dando continuidade à preparação para o duelo em Porto Alegre.

Time de Dorival trabalha de olho no Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians planeja folga ao elenco durante pausa para o Super Mundial

O Corinthians volta a campo no dia 12 de junho, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida antes da paralisação do calendário nacional para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente em 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Neste período sem jogos, a diretoria alvinegra já iniciou o planejamento e deve conceder 15 dias de folga ao elenco.

O tempo livre é considerado fundamental para que o técnico Dorival Júnior consiga, enfim, implementar seu modelo de jogo. Contratado no fim de abril, o treinador ainda não teve sequer uma semana completa de treinos, além de lidar com constantes desfalques. O trio ofensivo formado por Memphis, Garro e Yuri Alberto, por exemplo, ainda não atuou junto sob seu comando.

Por outro lado, o período de descanso é visto como necessário para os jogadores. Desde a reapresentação, no dia 7 de janeiro, o elenco enfrenta uma maratona de partidas, com compromissos pelo Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

A possibilidade de realizar um amistoso antes da retomada do Brasileirão ainda não está descartada, mas o clube não tem uma definição até o momento. Além dos quatro brasileiros que disputarão o Super Mundial — Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense —, os demais times do país também devem adotar uma estratégia semelhante, concedendo folga aos atletas.