Qual o salário de Carlos Miguel, ex-Corinthians, no Nottingham Forest?

Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, voltou aos holofotes nesta semana após conceder entrevista ao podcast PodPah. O jogador, de 26 anos, falou sobre sua saída conturbada do clube paulista e explicou que a transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra, fez parte de um planejamento estratégico para sua carreira.

Em julho de 2024, o goleiro assinou contrato de quatro temporadas com o clube inglês, até o meio de 2028. O Nottingham Forest pagou a multa rescisória estipulada pelo Corinthians, no valor de € 4 milhões — cerca de R$ 23,6 milhões, segundo a cotação da época.

💸 Quanto Carlos Miguel ganha no Nottingham Forest?

De acordo com dados do site especializado Capology, Carlos Miguel recebe um salário anual de € 925 mil no Nottingham Forest, valor equivalente a aproximadamente R$ 6 milhões com a cotação atual do euro.

Isso significa que o goleiro embolsa cerca de:

✅ R$ 500 mil por mês

✅ R$ 115 mil por semana

O salário representa uma valorização importante na carreira do jogador, que tinha vencimentos mais modestos no Corinthians.

