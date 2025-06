Corinthians é o segundo time que menos finaliza no Brasileirão

Se fora dos gramados o Corinthians vive uma situação conturbada — marcada pelo afastamento do presidente e pela invasão de torcedores ao Parque São Jorge —, dentro de campo o cenário não é diferente. No Campeonato Brasileiro, o time figura entre os que menos finalizam — ao lado do Juventude, superando apenas o Santos.

Sem forças nas competições continentais — eliminado na pré-Libertadores e na fase de grupos da Sul-Americana —, o Corinthians também tropeça no Brasileirão. Ocupa a 11ª colocação, com 15 pontos, fruto de quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.

Com apenas 12 gols marcados, o aproveitamento nas grandes chances é de 41%, tendo convertido 9 de 22 oportunidades claras. Ao todo, foram 119 finalizações, sendo apenas 33 na direção do gol, o que representa uma pontaria de 28%. A cada 9,9 finalizações, o time consegue balançar as redes, além de precisar, em média, de 64,3 toques na bola para construir uma jogada que termine em finalização. Dados que evidenciam uma produção ofensiva abaixo do ideal, tanto na criação quanto na efetividade das conclusões. Os números são do Sofascore.

Setor ofensivo do Corinthians no Brasileirão:

12 gols 9/22 grandes chances convertidas (41%) 119 finalizações (33 no gol) 28% pontaria nas finalizações 9.9 finalizações para marcar gol 64.3 toques para finalizar

Finalizações no gol no Brasileirão:

65 - Flamengo

60 - Atlético-MG

56 - Internacional

55 - Botafogo

52 - Cruzeiro

52 - Red Bull Bragantino

50 - Vitória

48 - Mirassol

47 - Vasco

46 - Grêmio

45 - Fluminense

43 - Ceará

42 - Sport

41 - Palmeiras

38 - Fortaleza38 - São Paulo

36 - Bahia

33 - Corinthians

33 - Juventude

29 - Santos

Número de gols na competição:

Flamengo 24 Cruzeiro 17 Mirassol 17 Fluminense 15 Botafogo 14 Red Bull Bragantino 14 Ceará 13 Corinthians 12 Palmeiras 12 Internacional 12 Vasco da Gama 11 Atlético Mineiro 11 Grêmio 11 Bahia 11 Fortaleza 10 Vitória 10 São Paulo 9 Santos 8 Juventude 8 Sport Recife 5

Corinthians está em baixa na competição (Foto: Agência Corinthians)

Corinthians planeja folga ao elenco durante pausa para o Super Mundial

O Corinthians volta a campo no dia 12 de junho, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Será a última partida antes da paralisação do calendário nacional para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos.

O Timão só retorna aos gramados oficialmente em 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. Neste período sem jogos, a diretoria alvinegra já iniciou o planejamento e deve conceder 15 dias de folga ao elenco.

O tempo livre é considerado fundamental para que o técnico Dorival Júnior consiga, enfim, implementar seu modelo de jogo. Contratado no fim de abril, o treinador ainda não teve sequer uma semana completa de treinos, além de lidar com constantes desfalques. O trio ofensivo formado por Memphis, Garro e Yuri Alberto, por exemplo, ainda não atuou junto sob seu comando.

Por outro lado, o período de descanso é visto como necessário para os jogadores. Desde a reapresentação, no dia 7 de janeiro, o elenco enfrenta uma maratona de partidas, com compromissos pelo Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana.

A possibilidade de realizar um amistoso antes da retomada do Brasileirão ainda não está descartada, mas o clube não tem uma definição até o momento. Além dos quatro brasileiros que disputarão o Super Mundial — Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense —, os demais times do país também devem adotar uma estratégia semelhante, concedendo folga aos atletas.