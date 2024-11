Ex-namorada de Plata, do Flamengo, engata romance com jogador do Corinthians

Após polêmica envolvendo Gonzalo Plata, do Flamengo, a influenciadora Fernanda Cardoso pode estar de namorado novo. De acordo com o jornal "Extra", a modelo superou o relacionamento com o atacante do Rubro-Negro e engatou um romance com o centroavante Pedro Raul, do Corinthians.

Na última segunda-feira (19), viralizou um vídeo de Fernanda e Pedro Raul dançando abraçados em uma festa, divulgado pelo perfil "Condomínio da Fifi", no Instagram. Ainda segundo o jornal, o atacante e a influenciadora começaram a interagir nos últimos dias através das redes sociais.

No início do mês, Fernanda afirmou ter sido traída pelo jogador do Flamengo com a modelo Maiara Porto: "Ela foi amante, e eu mandei mensagem pra ela avisando que ele namorava comigo, mas ela me ignorou e seguiu com o papel. Que sejam felizes", escreveu a influenciadora no Instagram.

Repercutiu na web a informação que Maiara teria ido à concentração do jogo do Flamengo contra o Internacional, no dia 30 de outubro, o que foi negado pela mesma: "Oxe, dia 30 de outubro eu trabalhando na Barra da Tijuca (risos). Bem longe de Porto Alegre. Ai que vontade de falar a verdade".

Plata em alta no Flamengo e no Equador

Revelado pelo Independiente del Valle, Gonzalo Plata chegou ao Flamengo nesta temporada, após passagens por Sporting-POR, Valladolid-ESP e Al-Sadd-QAT. No último dia 10, o atacante foi o autor do gol que sacramentou o título do Rubro-Negro na Copa do Brasil. Quatro dias depois, o jogador anotou dois na goleada do Equador sobre a Bolívia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

