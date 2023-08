Avaliado na véspera do confronto pela competição continental, Renato foi liberado para viajar com o elenco. As únicas ausências foram a do lateral-direito Fagner, com uma lesão muscular na panturrilha esquerda, e o volante Roni, com um trauma no tornozelo direito. O zagueiro Murillo foi liberado para viajar para a Inglaterra, onde assinará contrato com o Nottingham Forest. O defensor não atuará mais pelo Corinthians.