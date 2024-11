Com novidades no ataque, Corinthians está escalado para jogo contra o Criciúma

Com duas novidades no ataque, o Corinthians está escalado para o confronto contra o Criciúma, neste sábado (30), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro.

Após cumprir suspensão automática na vitória diante do Vasco por 3 a 1, Memphis Depay retorna ao time titular. Assim como Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada, que se recuperou de uma lesão muscular.

Dessa forma, Ángel Romero e Talles Magno, titulares contra o Cruz-Maltino na última rodada, retornam ao banco de reservas e estarão à disposição da comissão técnica.

O restante da escalação segue sem alterações em relação à última rodada. André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu e Matheuzinho compõem a linha defensiva, enquanto Raniele, Bidon, Carrillo e Garro formam o quarteto no meio de campo.

Corinthians e Criciúma se enfrentam nesta sábado (30), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto e Memphis Depay serão novidades na escalação titular do Corinthians neste sábado (30) (Foto: Reprodução/Instagram Corinthians)

Escalação do Corinthians

A escalação do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro neste sábado (30) tem: Hugo Souza; Matheuzinho; André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Com 47 pontos, a equipe comandada por Ramón Díaz ocupa a nona colocação, apenas dois pontos atrás do Cruzeiro, que atualmente fecha a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Além do Criciúma, o time paulista ainda enfrentará o Bahia, na Neo Química Arena, e o Grêmio, no sul do país, nesta edição do Brasileirão.