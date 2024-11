Ministro de Lula promete doar para a ‘vaquinha’ do Corinthians

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, realizar uma doação para a campanha de quitar a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, ministro de Lula, Alexandre Padilha prometeu realizar a sua contribuição para a vaquinha nos próximos dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A informação foi revelada pelo próprio ministro de Lula ao portal Metrópoles. Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, declarou seu apoio a causa organizada pela Gaviões da Fiel e prometeu realizar sua doação.

- Eu vou doar nos próximos dias. Vou entrar no segundo tempo para manter a intensidade do ótimo movimento até aqui - declarou Padilha.

Alexandre Padilha, ministro de Lula declara apoio à vaquinha do Corinthians (Foto: Breno Esaki/Metrópoles)

O ministro STF, Alexandre de Moraes também já havia declarado sua contribuição à vaquinha do Corinthians, mas não revelou o valor doado. Padilha e Moraes são corintianos assumidos, assim como o Presidente Lula.

continua após a publicidade

➡️Alexandre de Moraes faz doação em ‘vaquinha’ para quitar estádio do Corinthians

A Vaquinha do Corinthians

A iniciativa, que começou na última quarta-feira (27), tem como meta arrecadar R$ 700 milhões em seis meses para liquidar a dívida do Corinthians. Até sexta-feira (29), a campanha já havia arrecadado cerca de R$ 15 milhões.

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.