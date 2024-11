Vaquinha do Corinthians causa debate hilário em sessão do STF; veja

A campanha organizada pela Gaviões da Fiel para quitar a Neo Química Arena, o estádio do Corinthians, está no ar desde a última quarta-feira (27). Desde então, o assunto se tornou pauta nas redes sociais e se tornou um debate hilário durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A discussão iniciou com o comentário de Flávio Dino, Ministro do STF, ao interromper a sessão, esclarecendo ser contra a venda de Memphis Depay para quitar a dívida do estádio do Alvinegro. O Ministro Alexandre de Moraes, que colaborou com a vaquinha do Corinthians e é corintiano assumido, rebateu o comentário: "Não há dívida. Todos os corintianos irão pagar e vai sobrar dinheiro. Memphis Depay vai ficar." Veja:

A Vaquinha

A "vaquinha" entrou no ar às 19h10 da quarta-feira (27). As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.

