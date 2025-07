Memphis quebra jejum e mostra que não é o problema do Corinthians

Não era uma boa atuação do holandês, mas faltando poucos minutos para o final do primeiro jogo das entre Corinthians e Palmeiras, Memphis mostrou que, enquanto vestir a 10 do Timão, seu o nome será estampado por motivos que vão além das polêmicas. O jogador quebrou o jejum de gols em clássicos e garantiu a vitória alvinegra por 1 a 0 na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Nas últimas semanas, Memphis se tornou manchete por diversos motivos, que vão de cobranças financeiras, passa por uma briga com o Neto, e, em seu momento mais crítico, uma falta não justificada em um treinamento. Entretanto, nesta quarta-feira (30), o holandês foi protagonista dentro de campo, e logo contra o maior rival.

No primeiro tempo, apesar de uma atuação discreta, sofreu um pênalti após dividida com Gustavo Gómez. Yuri Alberto cobrou e Weverton fez grande defesa. Em campo, Memphis gesticulava, reclama com seus colegas, mas não conseguia criar grandes chances.

continua após a publicidade

Pela primeira vez, Dorival Júnior pôde escalar o ataque do Timão com Garro, Memphis e Yuri Alberto. O trio em campo era tido como uma solução para o mau momento do ataque, que marcou apenas quatro gols em oito jogos. Entretanto, o segundo tempo foi de domínio do Palmeiras.

Com a equipe inoperante ofensivamente, Dorival Júnior chegou a promover a entrada de Breno Bidon na vaga de Carrillo. Após uma pressão alviverde, o gol saiu em um momento de brilho do holandês. Aos 33 minutos do segundo tempo, Matheuzinho cruzou na área e Memphis cabeceou para marcar o gol do alívio da Fiel.

continua após a publicidade

Fim do jejum holandês

Contratado em setembro do ano passado com a missão de salvar o Corinthians do rebaixamento, Memphis se tornou um fenômeno midiático em pouco tempo. Dentro de campo, com gols, e fora dele, com música, virou xodó de muitos torcedores.

O que faltava para Memphis era decidir um clássico. O camisa 10 do Corinthians ainda não havia marcado gols em clássicos. A vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras marca, talvez, o maior feito individual do atacante com a camisa alvinegra até aqui

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis marcou o gol da vitória do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Nova decisão no Allianz Parque

Em março, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque e quebrou um jejum de seis anos sem vitória na casa do rival. Mais do que isso, encaminhou ali o título do Paulistão, pois a segunda partida terminou empatada na Neo Química Arena.

A próxima partida será justamente na casa do adversário. Na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), o Timão enfrenta o Palmeiras, podendo até empatar para avançar às quartas de final da Copa do Brasil