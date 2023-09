Com Luxa no comando, Giuliano acabou perdendo espaço na equipe para Gabriel Moscardo, Maycon e Ruan Oliveira. Dos 22 jogos em que o camisa 11 disputou com Luxemburgo, 13 ele saiu do banco de reservas, jogando 90 minutos apenas duas vezes. A média de minutos caiu para 41 por jogo, e ele não tem participações em gols com Luxa.