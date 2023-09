Com Vanderlei Luxemburgo, Giovane segue com pouco prestígio no Corinthians. O treinador vem dando mais oportunidades para Romero e Felipe Augusto, enquanto o atacante de 19 anos só foi aproveitado duas vezes por Luxa, ao entrar no segundo tempo dos jogos contra o Liverpool-URU, pela Libertadores, e Cruzeiro, no Brasileirão.