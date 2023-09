No total, a equipe do Parque São Jorge tem direito a 5,85 milhões de euros na transação. Na cotação atual, as cifras estão em R$ 31,15 milhões. Porém, o contrato com a Internazionale inicialmente é por empréstimo com obrigação de compra no fim da temporada, em junho de 2024, período que o dinheiro vai cair na conta do time alvinegro.