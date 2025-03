Auxiliar do Corinthians valoriza chance de fazer história e espera apoio da torcida na Libertadores

O Corinthians está de volta a uma final de Campeonato Paulista após cinco anos. O time comandado por Ramón Díaz, que corria risco no cargo, agora respira aliviado por seguir vivo na competição. A vaga veio após vencer o Santos, na noite deste domingo (9), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

+ Yuri Alberto celebra classificação do Corinthians no Paulistão: ‘Merecemos estar na final’

- A emoção que sentimos dentro do vestiário foi única, porque estamos a dois jogos de fazer história para um time tão grande, e nosso nome vai ficar gravado para sempre. Então, essa é a motivação. Como foi no ano passado, às vezes você precisa fazer um jogo importante, assim como foi depois do Palmeiras no ano passado também. Às vezes, você precisa fazer um jogo contundente contra rivais da envergadura como o Santos, que é um time muito grande também, que tem um elenco muito qualificado e um treinador muito difícil de enfrentar - avaliou Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón.

Emiliano não escondeu que comissão técnica e jogadores também estão confiantes para uma vitória histórica no meio da semana para continuar com o sonho vivo na Libertadores. A missão, no entanto, não é fácil, já que o Corinthians precisará reverter um placar de 3 a 0, após ser derrotado pelo Barcelona de Guayaquil no jogo de ida.

continua após a publicidade

- Estamos confiantes no que vai acontecer na quarta-feira e esperamos que seja uma festa. Esperamos estar à altura, sobretudo no aspecto psicológico, ter a calma para controlar o jogo em certos momentos e poder atacar quando tivermos a chance - continou o auxiliar.

+ Corinthians vence o Santos com golaço de Garro e vai à final do Paulistão

- Temos elenco, temos força, e jogar aqui dentro... o que se vive aqui dentro não se vive em nenhuma outra parte do mundo. Jogamos cinco clássicos em diferentes partes do mundo, e o que se vive aqui dentro é incomparável. Estamos ansiosos para que chegue a quarta-feira e essa grande festa - completou Emiliano.

continua após a publicidade

O Timão tem compromisso pela Pré-Libertadores nesta quarta-feira (12), pelo jogo de volta, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).