Com desfalques, Dorival Júnior faz testes e ganha opções no Corinthians

O Corinthians enfrenta o Novorizontino nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. Na ida, atuando no interior paulista, o Timão venceu o adversário por 1 a 0, com gol de Héctor Hernández, e pode só empatar para avançar de fase. No entanto, Dorival Júnior terá dificuldades para escalar a equipe para o duelo.

O treinador não deve contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, além de Rodrigo Garro, que iniciou a transição física no tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, entretanto, não estará à disposição de Dorival Júnior para o próximo jogo.

Matheuzinho e Memphis, que não estiveram na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no domingo (18), também devem se baixas do Corinthians para o confronto. O lateral-direito se recupera de um edema na coxa direita, enquanto o holandês segue se tratando de uma entorse no tornozelo.

Em entrevista coletiva após o Clássico Alvinegro, Dorival Júnior demonstrou desconfiança ao falar sobre a presença dos atletas contra o Novorizontino.

— Eu acredito que não, não teremos nenhum na quarta-feira (dos lesionados). Pelo menos, essa foi a impressão que eu tive vendo esse último trabalho. Naturalmente, apenas do Garro, até porque Matheus e Memphis ficaram no departamento médico — disse o técnico na Neo Química Arena.

Félix Toorres foi titular do Timão na vitória sobre o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Opções

Com tantos desfalques, Dorival Júnior encontrou opções no próprio elenco. Contra o Santos, o treinador escalou Félix Torres de forma improvisada na lateral-direita. O equatoriano foi bastante questionado pela Fiel desde que foi expulso no primeiro tempo do duelo contra o Racing, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. O Timão venceu por 1 a 0, mas a desvantagem numérica quase prejudicou a equipe.

Além do esquatoriano, o treinador também resgatou atletas que não estavam tendo oportunidades com Ramón Díaz. É o caso do volante Maycon e o zagueiro Cacá, que recuperaram espaço na equipe titular do Corinthians e devem atuar contra o Novorizontino no próximo jogo.