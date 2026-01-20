Veja salário e quanto custa Kaio César, atacante acertado com o Corinthians

O Corinthians deve anunciar em breve um acordo com o atacante Kaio César, que pertence ao Al-Hilal da Arábia Saudita. Clube e jogador aguardam a chegada do atleta no Brasil para realizar os exames e médicos e, mediante aprovação, assinarem o contrato. Apesar de ser uma figura pouco conhecida por parte do público brasileiro, o jogador viveu seu momento de maior valorização no mercado da bola quando chegou ao futebol do Oriente Médio.

O jovem jogador de 21 anos fez parte de sua formação no Coritiba, time que o projetou para a Liga Portuguesa, em 2023, quando defendeu o Vitória de Guimarães. Depois, assinou com o Al-Hilal e chegou a dividir o período junto com Neymar no clube saudita. Foi durante a saída de Portugal para Arábia que Kaio César registrou o maior crescimento financeiro no mercado da bola, atingindo o valor de 5 milhões de euros.

Quando deixou o Brasil, aos 19 anos de idade, Kaio era avaliado em 1 milhão de euros. A cifra disparou entre 2024 e 2025, quando se destacou no Vitória de Guimarães com 12 participações em gols em 47 jogos com a equipe. Entre junho de 2024 e março de 2025, o brasileiro aumentou em 4 milhões de euros sua avaliação no mercado. Atualmente, a cifra teve uma leve queda e está em 4,5 milhões. Os valores são do Transfermarkt, plataforma especializada no mercado da bola e em avaliações financeiras de atletas.

Kaio César teve valorização no mercado da bola no time saudita. (Foto: Divulgação/Al Hilal)

Qual o salário de Kaio César

Não há informações sobre o salário que o atacante receberá no Corinthians, mas ao assinar com o Al-Hilal, o atacante passou a receber o 13º maior contrato do clube saudita. Dos três brasileiros, é o que receber o menor valor, ficando atrás de Malcom e Marcos Leonardo.

De acordo com o site Capology, que divulga salários de jogadores do futebol europeu e de outros clubes relevantes ao redor do mundo, Kaio César fatura 1,91 milhões de euros anuais no Al-Hilal, o que vale pouco mais de R$ 7,5 milhões por temporada na cotação mais atualizada. Por mês, o salário corresponde a R$ 627 mil.

O número, apesar de não ser irrelevante, fica bem atrás das cifras faturadas por outros nomes do elenco do clube saudita. O líder do ranking de salários da equipe é Koulibaly, zagueiro de Senegal e atual campeão da Copa Africana de Nações com seu país. O jogador recebe, por ano, pouco mais de 39 milhões de euros, o que é quase 40 vezes maior que o salário pago ao atacante brasileiro.