Lucas Veríssimo rebateu a versão do presidente do Corinthians, Augusto Melo, sobre sua saída do clube. Ao contrário da versão dada pelo dirigente alvinegro, o zagueiro alega que o Timão atrasou os prazos para assinar o contrato, dando margem para o Al-Duhail apresentar uma proposta financeiramente mais vantajosa ao Benfica, que aceitou a oferta do clube do Qatar.