Foi com emoção (mais uma vez)! O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. O Timão venceu o América-MG no tempo normal, ao vencer por 3 a 2, na Neo Química Arena, na tarde deste sábado (15). Porém, como havia perdido por 1 a 0 o jogo de ida, em Belo Horizonte, a equipe alvinegra se classificou para enfrentar o São Paulo. Após a vitória, o técnico Vanderlei Luxemburgo concede entrevista coletiva. Acompanhe!.