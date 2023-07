Tendo em vista o balanço financeiro do Corinthians na temporada, esta premiação está sendo essencial para os cofres do time. Apenas nesta temporada, a CBF prevê uma premiação total no valor de R$ 416,9 milhões, distribuídos entre as equipes de acordo com cada fase superada na competição. Para as equipes que disputaram a Libertadores, e entraram na competição somente na terceira fase, a premiação máxima é de R$ 88,7 milhões.