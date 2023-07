CINCO LANCES QJE MARCARAM A PARTIDA



> !DUPLA SERTANEJA AFINADA! Matías Rojas e Renato Augusto foram as grandes novidades do Corinthians. Os mais aplaudidos pela torcida no anúncio da escalação, mostraram alinhamento e poder de decisão. O meia paraguaio, que fez a sua estreia nesta tarde, iniciou os lances em dois dos três gols corintianos. Renato abriu o placar logo no início do segundo tempo.



> YURI DESENCANTA, MAS NÃO DESLIZA. Yuri Alberto estava sem marcar gols há quatro jogos. Teve duas grandes chances de marcar, mas em uma parou no goleiro Pasinato, e na segunda mandou na rede pelo lado de fora. Na terceira, não desperdiçou. Rojas iniciou a jogada, serviu Róger Guedes, que encontrou Ruan Oliveira. O meio-campista cruzou por baixo, e Yuri só completou para a rede. Na comemoração, um desabafo. Yuri tirou a camisa e, dessa vez, não deslizou de joelhos para o chão, como costuma acontecer.



> RÓGER 'ARENA' GUEDES.



> SUL-AMERICANOS DO AMÉRICA LEVAM O JOGO PARA OS PÊNALTIS. Quatro minutos após o Corinthians fazer o segundo gol, Benítez diminuiu, empatando no agregado, com Benítez, que havia saído do banco de reservas, recebeu sozinho na entrada da área, girou com liberdade e acertou um lindo chute no canto esquerdo do goleiro Cássio. E quando o jogo estava 3 a 1 para o Timão, foi uma jogada entre os ‘gringos’ que colcou novamente o empate no placar agregado. O argentino Benítez passou com facilidade por dois marcadores, tabelou com liberdade com o seu compatriota, Emmanuel Martínez, e deixou o uruguaio Gonzalo Mastriani sozinho, na entrada da pequena área, para que o atacante só escorasse para o fundo do gol.



> CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! Róger Guedes marcou pela 30ª vez na Neo Química Arena, igualando Jô como maior artilheiro da história da arena corintiana com a camisa alvinegra. Ele aproveitou um toque de cabeça do zagueiro Gil, no meio da área, após escanteio batido por Rojas, pelo lado esquerdo.