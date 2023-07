Uma classificação de grandes emoções. Em uma partida que terminou empatada no agregado por 3 a 3, o Corinthians decidiu seu futuro na Copa do Brasil contra o América-MG nos pênaltis. Graças as defesas de Cássio e o pênalti cobrado por Yuri Alberto, o Timão carimbou sua vaga nas semifinais do campeonato. Agora, enfrenta o São Paulo na próxima fase. Vejas as atuações individuais dos jogadores: