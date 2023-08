No início do ano passado, o jogador foi vendido do Internacional para o Zenit, da Rússia, mas após um semestre no leste europeu, decidiu voltar ao Brasil, sendo emprestado e, posteriormente, vendido definitivamente ao Corinthians. Na época, a saída do clube russo foi por receio do atleta em relação à guerra no país onde estava, com a Ucrânia. Yuri, atualmente, tem 22 anos.