André Ramalho se emociona ao marcar gol da classificação do Corinthians: ‘Esse é o nosso espírito’

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 23:44 • São Paulo (SP)

Herói da classificação do Corinthians diante do Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o zagueiro André Ramalho deu uma declaração emocionante na saída do campo, após a vitória do Timão por 3 a 1. O zagueiro exaltou o "espírito corintiano" de acreditar na vitória até o último minuto.

- Desde o início, quando cheguei aqui, se falava muito dessa garra corintiana e acho que estou bem-adaptado. Isso que é ser corintiano, isso que é jogar nesse clube. É acreditar até o minuto final. Sou grato a Deus por me dar a oportunidade de fazer um gol tão importante para a classificação, semifinal da Copa do Brasil. E é isso, Corinthians é isso aí. Vamos seguir trabalhando para alcançar muito mais.

André Ramalho marcou o terceiro gol do Corinthians na partida, já nos acréscimos, que garantiu o clube paulista na semifinal da Copa do Brasil sem a necessidade das cobranças de pênaltis. Apesar da classificação, o defensor não escondeu que a partida foi dramática, como o mesmo classificou.

- Bom, acho que mostra um pouquinho que é acreditar até o fim, isso aí é nosso espírito. Hoje, com certeza foi assim. Foi com drama, com emoção até o final. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente pôde classificar para a semifinal e agora é seguir trabalhando que tem muita coisa boa por vir.

André Ranalho foi às lágrimas ao marcar o gol da classificação do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Agora, o Corinthians aguarda o vencedor do duelo entre Flamengo e Bahia para descobrir o seu adversário na semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o duelo de ida, na Fonte Nova, por 1 a 0. Vitória do Tricolor de Aço por um gol de diferença leva a definição da vaga para a disputa de pênaltis. Qualquer empate garante a classificação do clube carioca.