Emiliano Díaz justifica saída de Talles Magno em classificação do Corinthians na Copa do Brasil

Talles Magno foi substituído no segundo tempo, em troca que desagradou parte da torcida do Corinthians (Foto: Alan Morici/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 01:23 • São Paulo (SP)

O auxiliar técnico do Corinthians, Emiliano Díaz, justificou a substituição do atacante Talles Magno, aos 19 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, em troca desagradou a alguns torcedores do Timão. Segundo o filho do técnico Ramon Díaz, a alteração foi para "dosar o esforço" do jogador.

- Ele está fazendo um esforço enorme com o ombro. Chega um momento que ele briga, briga e tem dores muito grandes. Nós dosamos o esforço do jogador para que o ele tenha um bom futuro com o time - disse o argentino.

Na sequência, Emiliano Díaz aproveitou para valorizar a classificação às semifinais da Copa do Brasil. O auxiliar afirmou que a equipe não merecia o "sofrimento" que passou para classificar. O Corinthians finalizou 19 vezes a gol apenas no segundo tempo, e esbarrou em grandes defesas do goleiro Gabriel.

- Fico muito feliz pelo André (autor do gol), mas acho que não merecíamos passar por isso (dificuldade para classificar). Acima de tudo ele, que vinha buscando muito o primeiro gol e é um dos nossos líderes. Repito: não tínhamos que sofrer tanto, pois fizemos muito para passar de outro jeito. Mas é Corinthians, tem um duplo sabor. Estou muito feliz por passar de fase.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (14) diante do Botafogo, às 21h (hora de Brasília) no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.