Executivo explica origem do interesse em Depay e afirma que Corinthians permanece no mercado

Publicada em 12/09/2024

Responsável por conduzir as negociações do Corinthians nesta janela de transferências, Fabinho Soldado, executivo de futebol, respondeu sobre a origem do interesse do clube em Memphis Depay.

Após a vitória por 3 a 1, Soldado afirmou que a negociação foi conduzida por diversos departamentos, mas que um trabalho de inteligência foi fundamental para mapear a oportunidade de mercado.

- É da forma que sempre acontece. Existe um departamento de inteligência por trás. Mas é claro que é um jogador que todos conhecem, não tem mistério. Nós (departamento de futebol) trabalhamos no silêncio, um trabalho quase invisível para que no final a gente consiga chegar na contratação. Passou por todas as áreas, e nós tivemos um final feliz - disse.

Na sequência, o executivo de futebol elogiou o elenco. No entanto, revelou que o Corinthians permanece atento às oportunidades nesta reta final de temporada.

- Carências (no elenco) quase não existem, acho que nem existem. O que pode acontecer é uma boa oportunidade, mas a gente entende também que nessa altura é muito difícil. Não posso falar que está tudo fechado (novas contratações), até porque existe alguns jogadores que estão sem contrato. A gente vai analisar agora com calma, com mais tranquilidade para se chegar alguma oportunidade analisar com calma - completou.

Com gol de André Ramalho nos acréscimos, o Corinthians venceu o Juventude por 3 a 1 e avançou à semifinal da Copa do Brasil. Agora, o clube paulista aguarda o resultado do confronto entre Flamengo x Fortaleza para conhecer seu próximo adversário na competição.