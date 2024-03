Cinco pontos para observar no Corinthians contra o Londrina

(Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Rafael Marson • Publicada em 27/03/2024 - 08:50 • São Paulo (SP)

A partida entre Londrina e Corinthians é um amistoso, mas António Oliveira terá ótima oportunidade para fazer testes visando a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Raicng (URU). Assim, o Lance! listou cinco pontos para o torcedor observar no Timão no duelo em Cascavel.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

VOLTA DE PAULINHO

Após mais de dez meses em recuperação de uma lesão no ligamento do joelho, Paulinho está de volta ao Corinthians e pode fazer sua primeira partida sob o comando de António Oliveira. O veterano meia vem sendo bastante elogiado pela comissão técnica no treino, e como seu contrato vai até o final de junho, os próximos jogos serão fundamentais para sua permanência no clube.

Paulinho deve receber minutos contra o Londrina (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

RESSURGIMENTO DE BIDU?

Quem também pode estrear pelo Corinthians na temporada é Matheus Bidu. O lateral estava em baixa com Mano Menezes, que não o inscreveu para o Paulistão. Com a lesão de Palacios e a inconstância de Hugo, Bidu convenceu António Oliveira que merece uma nova chance no Timão.

➡️ Com R$200, você leva R$380 no mercado "ambos marcam" em Santos x Red Bull Bragantino!

BRIGA NA ZAGA

Sem Félix Torres, que estava com a seleção equatoriana na Datta Fifa, Cacá, Caetano e Raul Gustavo brigam pela titularidade ao lado de Gustavo Henrique. O primeiro também está em alta com António Oliveira, deve começar o confronto contra o Londrina e pode se firmar na defesa do Timão.

CRIAS DO TERRÃO

O amistoso também servirá como palco para jogadores das categorias de base mostrarem seu valor a António Oliveira. Breno Bidon vem impressionando nas últimas partidas e pode ganhar sequência, enquanto Léo Mana, Ryan Gustavo, Biro, Kayke Ferrari e Arthur Sousa buscam oportunidades.

➡️ Veja tabela com datas e horários da Sul-Americana

NOVA DUPLA NO ATAQUE?

Romero vinha sendo o principal nome do ataque corintiano, mas Yuri Alberto vive ótima fase e parece ter se entrosado com Pedro Raul. Ambos marcaram na vitória sobre o São Bernardo, e o amistoso pode ser mais uma amostra de uma nova dupla no ataque do Corinthians.