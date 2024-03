Saiba como está a situação de Matías Rojas no Corinthians

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

Um mês se passou desde a última partida de Matías Rojas pelo Corinthians. Desde então, a relação entre o paraguaio e o clube estremeceu, e as partes ainda buscam uma solução para o jogador que não atua mais pelo Timão.

Dias após a derrota contra a Ponte Preta, Rojas não compareceu ao CT Joaquim Grava para treinar com o restante do elenco. A postura pegou o Corinthians de surpresa, e a diretoria começou a elaborar a rescisão contratual do paraguaio.

No entanto, a situação seria complicada, já que o Timão estava devendo direitos de imagem a Rojas desde que chegou ao clube, em junho de 2023.

Após não chegar em um acordo com a diretoria do Corinthians, os representantes do atleta acionaram o Corinthians na Fifa, cobrando 8 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) do clube por conta de salários, direitos de imagens e outras verbas que constavam no contrato dele, válido até junho de 2027.

Embora ainda esteja vinculado ao Corinthians, o clube já não conta mais com Matías Rojas, e inclusive definiu Rodrigo Garro como herdeiro da camisa 10 corintiana. Tanto a diretoria quanto o staff do atleta seguem em negociações para acertar a rescisão contratual. O provável destino do paraguaio deve ser a MLS.

