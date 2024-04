Cássio voltou a falhar em partida do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Cássio fez fortes desabafos após a terceira derrota seguida do Corinthians na temporada. O goleiro, que sofre críticas por atuações recentes abaixo do esperado, tem frequentado psicólogos e psiquiatras para suportar as cobranças e a pressão emocional.

Além de revelar que está tratando da saúde mental, o goleiro reforçou tom de possível despedida do Timão.

- Estou indo até em psicólogo, psiquiatra, tá "foda". Difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha, hoje levei gol defensável. Mas estou pagando a conta há muito tempo, meus números não são ruins, são bons. Podem botar a culpa em mim, não tem problema. A gente é um grupo, as coisas vão sobrar para os mais velhos. Mas sou ser humano, uma hora a conta vem. Tudo bem, pode botar na minha conta esse e outros gols. O time não fazer gol deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco - desabafou Cássio, após derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors na terça-feira (24), em entrevista ao "SBT".

Cássio seguiu o desabafo e manteve os questionamentos se ele é o único culpado pela situação corintiana.

- Não é questão de confiança, tomei gol defensável e depois fiz muitas defesas, poderia ter perdido de mais. Comecei o ano sabendo que seria assim e que a conta sobraria para mim. Se eu levar um gol de pênalti, hoje, a falha é minha. (...) Sempre fiz muito pelo Corinthians e estou tranquilo com a cabeça. Se esse for meu último ano, se meu tempo acabar, sou muito grato. Tudo que vivi aqui foi maravilhoso, tenho que agradecer todo mundo, mas às vezes cansa. Sou ser humano e nunca faltou dedicação, trabalho e empenho - concluiu, em tom de choro.

Cássio, em jogo do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians, de Cássio, perdeu a liderança do grupo na Sul-Americana, após a derrota por 1 a 0 para os reservas do Argentinos Juniors. Agora, o Timão jogará no domingo (28), contra o Fluminense.