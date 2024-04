Cássio teve nova falha pelo Timão (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 22:06 • São Paulo (SP)

Torcedores do Corinthians, mais uma vez, ficaram indignados com o goleiro Cássio, desta vez diante do Argentinos Juniors. O confronto acontece pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e corintianos também pediram Carlos Miguel, de 25 anos e revelado no Timão, como titular do time.

Com pouco mais de um minuto do primeiro tempo, a equipe argentina avançou em ataque pelo lado esquerdo do ataque. Verón recebeu passe em profundidade e finalizou no canto de Cássio, que não chegou na bola, e o Corinthians saiu em desvantagem contra o Argentinos Juniors. No grupo de WhatsApp do Lance! Corinthians, os integrantes consideraram falha do goleiro. Clique aqui e participe!

Além do goleiro, o lateral Fagner e o zagueiro Félix Torres receberam questionamentos. A bola em profundidade para Verón passou entre os jogadores, pelo lado direito da defesa corintiana.

Esta não é a primeira vez que parte da Fiel questiona o ídolo. Na derrota do Corinthians para o Juventude, pela segunda rodada do Brasileirão, Cássio foi apontado como um dos culpados pelo resultado negativo. Ele falhou nos dois gols marcados pelo adversário gaúcho.

Com Cássio em má fase, após a partida pela Sul-Americana o Timão voltará a jogar no domingo (28), contra o Fluminense, pela quarta rodada do Brasileirão. O confronto será na Neo Química Arena.

Cássio está em má fase e é questionado por torcedores do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

CONFIRA REAÇÕES NAS REDES SOCIAIS SOBRE O LANCE DE CÁSSIO