- Quero voltar a ganhar título com o Corinthians. É dolorido cair em uma semifinal, independentemente do adversário. Temos que seguir em frente. As duas competições. Temos que brigar por elas, creio que temos time para disputar mais duas competições e evoluir no Brasileiro. 11 partidas sem derrota e é continuar, passamos por uma fase ruim lá atrás e temos que estancar essa ferida, fazer um grande jogo no sábado - afirmou Cássio.