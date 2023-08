De qualquer forma, o valor arrecadado foi superior ao estimado pela direção corintiana na projeção financeira para esta temporada. A ideia era que o Timão chegasse, pelo menos, até as oitavas, arrecadando somente R$ 3,3 milhões. A quantia conquistada, no entanto, foi cinco vezes maior e ajudou até mesmo o clube alvinegro a 'driblar' as expectativas do orçamento que foram frustradas no Campeonato Paulista e na Libertadores, onde o time não chegou às fases estimadas - semifinal e oitavas de final, respectivamente.