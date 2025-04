CAS marca audiência sobre dívidas do Corinthians por Garro e Félix Torres

O CAS (Corte Arbitral do Esporte) agendou duas audiências envolvendo o Corinthians por dívidas nas contratações de Rodrigo Garro, junto ao Talleres, da Argentina, e Félix Torres, vindo do Santos Laguna, do México. As ações totalizam US$ 9,4 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões na cotação atual).

Segundo informação veiculada no "Ge", as audiências estão marcadas para o dia 30 de abril, referente a Rodrigo Garro, e posteriormente no dia 9 de maio, sobre Félix Torres. O Corinthians foi condenado pela Fifa nos dois casos, e recorre ao CAS para não sofrer com punições.

O imbróglio com Garro começou ainda em janeiro do último ano, quando o jogador foi contratado. O Talleres cobra US$ 5 milhões (R$ 29,4 milhões) por débitos atrasados na transação, indenização e custo operacional. Quando chegou, o meia chegou a ficar de fora de algumas partidas pelo impasse na contratação.

Garro defende o Timão desde a última temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A cobrança do Santos Laguna é semelhante ao do time argentino. Ao todo, contando débitos atrasados na transação, indenização e custo operacional, o clube mexicano cobra US$ 6 milhões do Corinthians (cerca de R$ 35,2 milhões na cotação atual).

Félix chegou ao Corinthians no primeiro ano de gestão de Augusto Melo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Possíveis punições

O Corinthians precisa chegar a um acordo com os clubes estrangeiros para evitar maiores punições. Caso contrário, o Timão pode ser obrigado a pagar os valores à vista, ou até mesmo, sofrer um novo transfer ban, que impede a equipe de realizar contratações.

No final do ano passado, o Corinthians sofreu um transfer ban por dívida com o ex-zagueiro Balbuena. A medida não chegou a entrar em vigor, pois o Timão quitou uma dívida de R$ 5 milhões com o zagueiro paraguaio.