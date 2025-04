Lesões no Brasileirão colocam postura do Corinthians no mercado em cheque

O Corinthians enfrenta o Fluminense na quarta-feira (16), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O maior desafio de Ramón Díaz segue sendo os desfalques da equipe. Na derrota contra o Palmeiras por 2 a 0, na última rodada, o treinador não pôde contar com cinco jogadores, um problema crônico na temporada.

A primeira janela de transferências do ano se encerrou na sexta-feira (11). O Corinthians focou na renovação do elenco que terminou o último Campeonato Brasileiro, ao todo a diretoria alvinegra estendeu o contrato de oito jogadores: Carrillo, Hugo Souza, Breno Bidon, Cacá, Romero, Léo Mana, Maycon e Talles Magno.

A única contratação do Timão foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Com a necessidade de economizar, o Corinthians tem uma dívida avaliada em R$ 2,4 bilhões, a ideia da diretoria foi contar com o elenco, mas sofre com a rotatividade para manter o ímpeto da equipe que conquistou o Paulistão sobre o Palmeiras, mas sofre para manter a regularidade nas partidas pelo Brasileirão e Sul-Americana.

Igor Coronado é um dos jogadores fora de combate na temporada (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Problemas na temporada

Desde o início da temporada, em janeiro, o Corinthians sofre com desfalques e teve dificuldades para contar com todos os titulares na temporada. Na primeira fase do Paulistão, Ramón Díaz poupou o elenco na maior parte do torneio, e só colocou os titulares nos clássicos: na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, o empate por 1 a 1 com o Palmeiras e a vitória por 2 a 1 sobre o Santos.

Na fase final, o Corinthians atuou com força máxima, mas conviveu com os desfalques de Rodrigo Garro contra o Palmeiras, no primeiro jogo da ida da decisão do Paulistão. Pela Libertadores, não pôde ter Raniele e José Martínez na derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no jogo de ida da fase Preliminar 3, que o Timão acabou eliminado.

Desde o início do Brasileirão, ao todo foram três partidas, o Timão teve seis jogadores fora de combate por lesões.

Jogadores que já desfalcaram o Corinthians no Brasileirão

Hugo Souza - lesão no retofemoral da coxa direita

Gustavo Henrique - incômodo na coxa direita

Fabrizio Angileri - lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda

Rodrigo Garro - tendinopatia patelar no joelho direito

Igor Coronado - trauma no ombro esquerdo

Ryan - tendinite no adutor do quadril esquerdo

Para subir na tabela

O Corinthians tem uma sequência favorável para subir na tabela do Brasileirão. Nesta quarta-feira (16), o Timão encara o Fluminense, na Neo Química Arena, e no sábado (19), o adversário será o Sport, também em Itaquera.

O clube alvinegro é o nono colocado do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, a apenas três pontos do líder Flamengo.