Cássio teve um trauma no quadril durante o Dérbi com o Palmeiras pelo Palmeiras e é dúvida para o confronto desta quinta-feira (22), contra o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil. Além disso, o capitão corintiano foi expulso após dividida com Rony, e não poderá atuar contra a Ponte Preta, no domingo (25), pelo Paulistão.