- A gente tem um futebol parecido (Coronado e Garro), pelo que eu percebi é um jogador que joga no meio-campo, que gosta de ter liberdade de flutuar, e as minhas características são um pouco parecidas. Eu gosto de ter a bola no pé, criar jogadas e estar participando do jogo, isso para mim é fundamental, é a minha maior qualidade. Eu sou um meia ofensivo, porém, hoje eu tive uma palavrinha com o treinador e já expliquei pra ele que se precisar, posso jogar em outras posições do meio para frente. Eu creio que isso seria um problema aqui (jogar fora de posição), mas ele (António Oliveira) já me sinalizou que a ideia dele de início é de me colocar na minha melhor posição, como meia-atacante - revelou o jogador