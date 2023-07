O Timão sabe que precisará vender Biro em breve, mas como já praticamente bateu a meta de vendas para esta temporada, o plano é negociá-lo no ano que vem. Até para que o jogador possa ganhar rodagem na equipe corintiana até fechar com algum clube internacional. O planejamento do clube alvinegro também é negociar sua prata da casa com algum time da Europa, ainda que não esteja na primeira prateleira, e não para o futebol do Oriente Médio. A ideia é que o atleta tenha vitrine para evoluir fora do Brasil.