Bidon opina sobre disputa no meio-campo do Corinthians e avalia futuro no clube

Na estreia do Brasileirão, o técnico do Corinthians, Ramón Díaz, optou por escalar um time repleto de reservas para poupar titulares que estavam desgastados em razão da final do Campeonato Paulista, disputada três dias antes do empate contra o Bahia, por 1 a 1, neste domingo (30). Um dos jogadores que ganharam oportunidade foi Breno Bidon, que deu assistência para o gol de Hernández.

A concorrência no meio-campo do Timão faz com que o jovem volante trabalhe mais para conquistar oportunidades como as da partida em Salvador, segundo ele mesmo afirmou após o empate.

- Sempre que você é titular e acaba saindo do time, continua trabalhando para sempre buscar estar no alto nível. Acredito que para mim não foi diferente. Fui para a Seleção (Sub-20), voltei, fui titular em alguns jogos e depois fui para o banco. Continuei treinando do mesmo jeito, firme, para quando a oportunidade aparecesse, que foi o caso de hoje (contra o Bahia). Acredito que pude corresponder bem com uma assistência e isso é muito bom para mim e também para o grupo, pelo jogo que conseguimos fazer e buscar esse ponto fora de casa - avaliou o jogador.

Em relação ao seu futuro no clube paulista, o jovem de 20 anos admitiu que essa possibilidade não passou pela cabeça e celebrou a primeira conquista pelo título profissional: o Campeonato Paulista contra o Palmeiras.

- A gente sempre fica muito feliz com o título, mas acredito que nem passou isso pela minha cabeça. Só comemoramos bastante o título e descansamos, porque sabíamos que tinha uma pedreira hoje pela frente, e quarta-feira já tem jogo. Não tem nem o que ficar pensando nisso, deixamos isso para quem tem que resolver lá fora. Estou muito feliz de poder ter realizado esse sonho, de ganhar esse título pelo Corinthians. Acredito que é isso, tenho que pensar aqui e quem está de fora é que tem que resolver isso - completou o volante.

Próximo jogo do Corinthians

Na segunda rodada do Brasileirão, o Corinthians faz sua primeira partida diante de sua torcida. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). Antes, no entanto, as atenções se voltam para a disputa da Copa Sul-Americana. Pelo Grupo C, o time paulista recebe o Huracán-ARG, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), em casa.