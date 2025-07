Dorival terá desafio para escalar ataque do Corinthians na volta do Brasileirão

O Corinthians segue se preparando para o confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro treinou neste domingo (6), no CT Dr. Joaquim Grava, em atividade que marcou a primeira semana de intertemporada do Timão.

A última partida foi no dia 12 de junho, o empate por 0 a 0 com o Grêmio. Desde então, o calendário nacional está paralisado para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. O período foi essencial para que Dorival Júnior consiga fazer ajustes na equipe.

Entretanto, o treinador segue com um problema no ataque: a ausência de Yuri Alberto. O centroavante se recupera de uma fratura na região lombar e está em transição física. Apesar do avanço, deve ser desfalque no retorno do Brasileirão.

Yuri marcou cinco gols na competição e foi decisivo nas duas únicas vitórias do Corinthians sob o comando de Dorival. Ele anotou um hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre o Internacional e fez o único gol no triunfo por 1 a 0 diante do Santos.

O jogador se recupera bem de lesão e a tendência é que retorne antes do previsto. Internamente, há quem acredite que Yuri Alberto possa estar à disposição de Dorival Júnior para os confrontos contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida será no dia 30, na Neo Química Arena.

Atacante em treino do clube alvinegro (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Substituto

Dorival Júnior terá que contar com um ataque diferente no retorno do Brasileirão. Héctor Hernández é o favorito para assumir a posição. Centroavante de ofício, o espanhol marcou dois gols pelo Timão na temporada.

Um deles garantiu a primeira vitória de Dorival no comando do Corinthians: 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil. Outra possibilidade seria Gui Negão, mas a cria do Terrão ainda se recupera de uma lesão muscular.