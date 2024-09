Auxiliar do Corinthians elogia Yuri Alberto: ‘Precisa ser respeitado’

Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 19:17 • São Paulo (SP)

A passagem de Yuri Alberto pelo Corinthians é marcada até aqui por momentos distintos: ou o atacante é exaltado pela torcida, ou vira motivo de chacota pelos gols perdidos que irritam os corintianos. Mas para o auxiliar técnico do Corinthians Emiliano Díaz, o camisa 9 tem tido um comportamento irrepreensível e fez um jogo incrível neste sábado (22), contra o Atlético-GO.

- Acho que o Yuri fez uma partida impressionante. Ele cansou os dois zagueiros deles e é o artilheiro do nosso time. Ele e o Ángel são os artilheiros do nosso time e precisam ser respeitados. Eu sempre disse que o artilheiro passa por momentos complicados durante o ano. E o Yuri já deixou isso para trás e vai nos ajudar muito nas três competições. Então, estamos muito felizes com o trabalho que ele está fazendo, assim como todos os atacantes que temos. Eu o elogiei porque, na nossa visão, foi um jogo incrível - exaltou Emiliano.

No ano, o camisa 9 do Corinthians tem 17 gols e cinco assistências em 43 jogos. Neste sábado, ele foi fundamental para dar tranquilidade ao time. Por duas vezes ele serviu Ángel Romero, que só conseguiu balançar as redes na segunda oportunidade, fazendo o segundo gol do Timão na partida.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (24), quando recebe o Fortaleza, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, em Fortaleza, o Timão venceu por 2 a 0 e agora pode até perder por um gol de diferença que avança à semifinal da competição continental.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Timão enfrenta o São Paulo no próximo domingo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.