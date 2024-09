Neto exalta Romero e cita ‘covardia’ de Ramón Díaz em Corinthians x Atlético-GO

Craque Neto citou 'covardia' de Ramón Díaz em Corinthians x Atlético-GO (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 18:47 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Atlético-GO na Neo Química Arena neste sábado (21), com direito a dois gols de Romero. Em transmissão da 'Rádio Craque Neto', o ex-jogador e ídolo do time paulista elogiou o atacante e citou 'covardia' do técnico Ramón Díaz na partida pelo Campeonato Brasileiro.

- Uma covardia do técnico Ramón Díaz e do Emiliano Díaz, porque no primeiro tempo o Corinthians poderia ter massacrado, mas graças ao Romero e ao Rodrigo Garro, conseguiu fazer um golzinho ainda na etapa inicial - começou o ex-jogador.

- Deveria ter colocado o Memphis e o Talles Magno já no intervalo, mas não colocou. Quando colocou, o Corinthians meteu 3 a 0. Matheus Bidu fez boa partida e, para mim, o craque do jogo foi o Romero. O Romero é uma lenda - completou Neto.

O Corinthians não fez grande primeiro tempo, mas marcou nos acréscimos com Romero. No segundo tempo, o Alvinegro teve bom desempenho, e ampliou com mais um do paraguaio e outro de Garro. Com a vitória, o time paulista chegou aos 28 pontos, ainda na zona de rebaixamento do Brasileirão.