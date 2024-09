Depay aplaude a torcida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 18:33 • São Paulo (SP)

Após a vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, Memphis Depay se rendeu à atmosfera da Neo Química Arena e exaltou a torcida alvinegra, que lotou o estádio neste sábado. Segundo o holandês, se mantiver a pegada, o clube tem tudo para sair da incômoda briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

- É uma loucura, eu realmente gostei do ambiente, desde o primeiro dia me receberam muito bem, me sinto muito acolhido. Hoje, o mais importante foi a vitória, e precisamos construir em cima disso. Claro, com um estádio assim e com torcedores como esses, tenho certeza de que vamos encontrar um caminho para subir (na classificação) - analisou o atacante holandês.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Depay estreou no segundo tempo, quando entrou no lugar de Yuri Alberto, aos 21 minutos. Embora tenha se mostrado muito voluntarioso, buscando jogo a todo momento, ficou claro que Depay precisa readquirir a forma física. Ele prometeu que estará 100% em pouco tempo.

- Foi a minha primeira semana, então muitas emoções, muitos pensamentos para processar. Quero dizer, tenho que lidar com as circunstâncias, sabe, vim aqui para ajudar o time, e preciso encontrar o ritmo o mais rápido possível. Tive uma semana de treino, hoje consegui alguns minutos de jogo, não foi na intensidade mais alta, porque já estávamos ganhando por 2 a 0. Então controlamos muito o jogo, mas vou encontrar meu ritmo e meu tempo para ajudar o time - finalizou o atacante.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira (24), quando recebe o Fortaleza, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, em Fortaleza, o Timão venceu por 2 a 0 e agora pode até perder por um gol de diferença que avança à semifinal da competição continental.