Memphis Depay invade a cabeça e o coração da torcida do Corinthians antes mesmo de entrar em campo

Sósia de Memphis Depay (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 21/09/2024 - 16:24 • São Paulo (SP)

Pouco antes de o Corinthians entrar em campo para encarar o Atlético-GO, neste sábado (21), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Brasileirão, a torcida do Timão demonstrou que Memphis Depay já caiu nas graças, antes mesmo de entrar em campo com a camisa alvinegra.

No entorno do estádio teve até sósia de Memphis Depay, que imitou a comemoração do holandês e tirou fotos com os torcedores que estavam na porta à espera do início da partida. Outros usavam a característica faixa branca do jogador na cabeça, assim como o nome do jogador com o número 94 na camisa.

Na loja oficial do Timão, a música “2 Corinthians 5:7”, gravada por Memphis Depay, tocava sem parar. Além da camisa 94, número escolhido por Depay para jogar, a loja vendia outros itens do jogador, como copos e faixas.

