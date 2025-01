Augusto Melo nega que vá recorrer a liminar para impedir impeachment no Corinthians

Neste domingo (19), o Corinthians venceu o Velo Clube por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista, entretanto, o assunto na zona mista da Neo Química Arena era sobre a política do clube. A votação para o impeachment de Augusto Melo será realizada na segunda-feira (20), no Parque São Jorge.

Cerca de 302 conselheiros irão votar o afastamento imediato do mandatário do Timão. Para isso acontecer, é necessária a aprovação de uma maioria simples. No dia 2 de dezembro do ano passado, o órgão havia se reunido para o pleito, mas Augusto conseguiu uma liminar que cancelou a cerimônia. O presidente do Corinthians afirmou que não há chances de isso se repetir, graças a uma ordem que ele próprio determinou.

— Não, eu dei ordem: deixa acontecer, está na hora de acabar isso, para ver se esses caras sossegam. Eles esperam dois anos e se candidatam. Eles sabem que não tem mais condições de vencer uma eleição no Corinthians — disse o dirigente na zona mista do estádio.

Clima quente nos bastidores do Corinthians

Convocada pelo Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians, a primeira chamada da votação será às 18h (de Brasília), e a segunda uma hora depois. O pleito será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube.

Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado imediatamente até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto e podem barrar o processo. Até lá, o cargo seria assumido temporariamente por Osmar Stábile, primeiro vice-presidente do clube.

Augusto Melo disparou contra opositores na zona mista do estádio do Corinthians. O mandatário se defendeu do processo de impeachment e subiu o tom ao dizer que "essas pessoas" têm que ser expulsas do clube.

— Eles, esses grupos, essas pessoas que não estão mais aqui por incompetência e saem falando abobrinha. Vocês vão ver no final. Vamos ver quem deve algo. Clube tem órgãos competentes, não preciso ir para a imprensa, resolve dentro do clube. Essas pessoas que fazem mal têm que ser expulsas do Corinthians — disse o dirigente.

Votação de impeachment será nesta segunda-feira (20) (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Entenda o motivo

O pedido de impeachment, que será analisado, foi apresentado em agosto. Segundo dados da 'Gazeta Esportiva', o documento foi elaborado pelo "Movimento Reconstrução SCCP" e contou com a assinatura de 86 conselheiros.

A solicitação se baseia na investigação da Comissão de Ética do Corinthians sobre irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas VaideBet. As autoridades apuram uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.