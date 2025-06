Rival do Palmeiras, Mascherano exalta Corinthians: ‘Um dos maiores do mundo’

Miami (EUA) - O Palmeiras irá encarar o Inter Miami nesta segunda-feira (23), pelo Mundial de Clubes, e irá reencontrar um antigo rival. Javier Mascherano é o treinador da equipe norte-americana. O argentino vestiu as cores do Corinthians entre 2005 e 2006.

Em entrevista coletiva na véspera do confronto, Mascherano relembrou o período em que atuou no Timão. O volante foi uma das principais contratações da MSI, na época parceira do clube alvinegro, que montou os 'Galáticos do Corinthians'. A estreia do jogador foi justamente contra o Palmeiras.

— Minha estreia foi em um Corinthians e Palmeiras. A gente ganhou por 2 a 1 ou 3 a 1. 3 a 1. Eu gostei muito do meu tempo no Brasil. Foi rápido. Infelizmente, passei muito tempo lesionado. Pude viver aquela experiência, posso dizer hoje em dia que tive o privilégio de jogar em um clube como o Corinthians, que é um dos maiores do mundo, com uma torcida impressionante — relembrou o jogador em entrevista coletiva no Hard Rock Stadium.

Mascherano se refere a vitória por 3 a 1 do Corinthians sobre o Palmeiras pelo primeiro turno do Brasileirão de 2005. Na época, a partida teve grande repercussão, pois marcava a estreia do argentino no Timão, e do zagueiro Gamarra no Verdão.

Gustavo Nery e Rosinei, duas vezes, fizeram os gols do Corinthians, enquanto Leonardo Silva marcou para o Palmeiras. O Timão acabou como o título do Brasileirão naquela temporada.

Na época, Mascherano sofreu com lesões, e só fez 22 jogos com a camisa do Corinthians antes de se transferir ao West Ham, da Inglaterra. A carreira do atleta foi vitoriosa, com passagens marcantes pelo Liverpool e Barcelona.

Mascherano com a camisa do Corinthians (Foto: Reginaldo Castro/Lancepress!)

Decisão para Inter Miami e Palmeiras

O Inter Miami enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, valendo vaga nas oitavas do Mundial de Clubes. As duas equipes têm quatro pontos, mas os norte-americanos estão em segundo lugar por conta do saldo de gols. Um empate classifica ambos, mas uma derrota pode eliminar o Inter, caso o Porto vença e tire a diferença no saldo.

