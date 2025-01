Garro é liberado, e Corinthians aguarda posicionamento das autoridades após acidente

O meia do Corinthians, Rodrigo Garro, prestou depoimento e foi liberado na manhã deste sábado (4) após ser detido por se envolver em um acidente de trânsito que acabou com a morte de um motociclista de 30 anos, em La Pampa, na Argentina. De acordo com apurações do Lance!, o Alvinegro está em contato com os advogados e representantes do jogador para saber quais serão os próximos passos a serem tomados.

continua após a publicidade

➡️Jogador do Corinthians se envolve em acidente com morte

O carro que o jogador dirigia colidiu com a moto Guerrero Trip 110 cc, conduzida por Nicolás Chiaraviglio, nesta madrugada. Segundo jornais argentinos, o homem morreu na hora devido ao impacto. Já o atleta não sofreu ferimentos, assim como o outro passageiro do carro, um jogador do Emelec, do Equador, que também não se machucou.

Site argentino noticia que Rodrigo Garro atropelou motociclista (Foto: Reprodução)

Garro chegou a ser preso preventivamente porque seu teste de alcoolemia, conhecido no Brasil como "bafômetro", deu positivo para cera de 0,5 gramas.

continua após a publicidade

O acidente aconteceu no dia de aniversário do meia corintiano, que passava o final de suas férias na Argentina.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O corpo de Chiaraviglio foi levado para a realização de necrópsia. As autoridades seguem com as perícias para determinar como exatamente ocorreu o acidente. Provisoriamente, o caso foi classificado como "homicídio culposo".

Posicionamento do Corinthians

O clube se manifestou sobre o acidente envolvendo o meia. O Alvinegro afirmou que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, estão responsáveis por acompanhar o caso junto à família e aos advogados do atleta.

continua após a publicidade

Confira a íntegra da nota divulgada pelo Corinthians:

"Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso.

O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares."